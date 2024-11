"Citadel: Honey Bunny": Jeszcze jeden tytuł do szpiegowskiej serii giganta vod

Tymczasem druga seria to produkowana w Indiach "Citadel: Honey Bunny". Jej twórcami są Raj & DK, pod tą zgrabną nazwą kryje się duetu filmowców, znanych ze swojego unikatowego stylu. W kreatywny sposób łączą gatunki. Cechy charakterystyczne ich wspólnych projektów to humor, dynamika akcji, barwny świat, w którym ma miejsce akcja. Najbardziej popularne produkcje Raj & DK (czyli Raja Nidimoru oraz Krishny D.K.) to "The Family Man" (100 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes!) i "Fałszywki".