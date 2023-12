Podjął ważną decyzję. "Jedna minuta dłużej i byłoby po mnie"

"Większość osób mówiła: 'Co ty robisz? Telewizyjny aktor nie zrobi kariery w Hollywood'. Faktycznie, to było pokerowe zagranie. Kochałem 'Ostry dyżur', ludzi z którymi tam pracowałem, wiedziałem jednak, że gdybym grał w tym serialu choćby minutę dłużej, to byłoby po mnie. Na zawsze pozostałym Dougiem Rossem" - wspomina Clooney.