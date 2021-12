Dopadły go moralne dylematy. A mógł zarobić 35 mln dol. w jeden dzień

George Clooney udziela ostatnio coraz dłuższych i mocno retrospekcyjnych wywiadów. Co może oznaczać, że jego aktorska kariera zaczyna dobiegać końca. A przynajmniej jej kulminacyjny etap. Kilka lat temu był jeszcze uważany za największą hollywoodzką gwiazdę. W 2012 r. otrzymał dwie nominacje do Oscara za rolę w dramacie "Spadkobiercy" oraz za scenariusz do filmu "Idy marcowe". Rok później otrzymał nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej za produkcję "Operacji Argo". W tym samym roku wystąpił w kinowym hicie "Grawitacja". Nic nie zapowiadało, że szczęście przestanie się do niego tak szeroko uśmiechać.