"Club Zero". Lepiej nie pokazujcie tego filmu nastolatkom

W filmie Jessici Hausner nie ma miejsca na żadne subtelności. Nie znajduje też przestrzeni na odkrycie przeszłości głównej postaci, by zrozumieć, co doprowadziło ją do obsesji i żądzy władania młodymi umysłami. Tak jakby reżyserkę interesowało tylko to, by grubą kreską nakreślić wariactwa dzisiejszego świata. To, co wychodzi spod jej ręki, rzeczywiście jest hipnotyzujące. Warstwa wizualna i muzyczna buduje napięcie, a aktorzy przekonująco wcielają się w swoje postaci. Zwłaszcza za pozór skromna, a w głębi duszy diaboliczna Mia Wasikowska w roli pani Novak.