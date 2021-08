"Co ci Niemcy narobili" Polański o dramacie wojny

Anna Kokoszka-Romer: Byłoby łatwiej gdybyśmy mieli "plecy", ale mamy tylko własne do podpierania się nawzajem. Naszym głównym "producentem chrzestnym" jest mecenas Jan Olszewski. Cały czas podkreślamy: nie trudno było namówić Pana Polańskiego do filmu, trudno było do niego dotrzeć, a pomoc Olszewskiego, sprawiła, że nasze marzenia stały się realne do urzeczywistnienia. Warto jednak podkreślić, że my się z mecenasem w żadnym wypadku wcześniej nie znaliśmy.