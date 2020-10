Co dzisiaj telewizja daje fanom kultowych seriali i filmów?

A to dla tego, że, WP Pilot to jedna z najpopularniejszych w Polsce platform do odbioru tradycyjnej telewizji w wersji online. A to oznacza, że dzięki niej można oglądać ponad 90 kanałów telewizyjnych w tym ogólnotematycznych, filmowych, sportowych oraz tych, skierowanych do najmłodszych. Dlatego też w aplikacji WP Pilot najmłodsi znajdą takie hity jak “Tom i Jerry”, “Psi Patrol”, czy kultowe “Smerfy”.