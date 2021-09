Co jeszcze mu się przydarzy? Tom Cruise ponownie w tarapatach

W skradzionym sprzed hotelu samochodzie marki BMW, którego wartość szacowana jest na 100 tys. funtów, znajdowało się wiele prywatnych rzeczy należących do hollywoodzkiego aktora. Cruise od początku swojego pobytu na Wyspach używał tylko jednego samochodu, więc traktował go jako swego rodzaju mobilne biuro. To wyjaśnia dlaczego tak bezcenna rzecz, jak kopia filmu oczekującego na premierę, znajdowała się wewnątrz auta.