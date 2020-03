Co obejrzeć: "Mroczne wody". Film oparty na prawdziwej historii, który warto nadrobić

Mark Ruffalo (tak, ten od Hulka) wciela się w postać prawnika - Roberta Bilotta. Utrzymuje swoją rodzinę, pracując w prawniczej korporacji, która na co dzień broni wielkie koncerny chemiczne. Robert natomiast bierze sprawę, w której to jeden z takich koncernów truje miejscową ludność.

Robert decyduje się wnieść pozew przeciwko DuPont. Wszystko po to, by uzyskać od nich informacje na temat tego, jak wyglądały ekspertyzy środowiskowe i czy więcej osób może być poszkodowanych przez ich chemikalia. Okazuje się, że firma ma ogromne tajemnice.

DuPont do produkcji popularnego Teflonu, wykorzystuje szkodliwy dla zdrowia związek chemiczny. W filmie możecie zobaczyć, co dzieje się z mieszkańcami przez koncern, ale też to, jak proces odbija się na życiu prawnika. Przekonać może was też obsada, bo poza Markiem Ruffalo w filmie występuje Anne Hathaway, Tim Robbins i Bill Pullman.