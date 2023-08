Co się z nim dzieje? Wylewa żale, nie może pogodzić się z porażką

Teraz, po ogłoszeniu informacji, że wytwórnia skasowała projekt "Black Adam 2", Dwayne Johnson wylał swoje żale w mediach: "Nie mogę się pogodzić z tą decyzją. Zawsze kiedy firma zmienia szefów, pojawiają się ludzie, którzy podejmują działania, z którymi nie sposób się zgodzić. To pozostanie jedną z największych tajemnic, nie tylko dla mnie, ale dla całej naszej branży. To zagadka Wall Street i Hollywood (…). Przedstawiasz nowego superbohatera. Chcesz zbudować serię. Sprowadzasz Supermana i Henry’ego Cavilla. Świat oszalał, gdy się o tym dowiedział. Szanuję wyniki finansowe, ale staram się też tworzyć świeże rzeczy dla naszej publiczności, która jest naszym szefem numer jeden. To smutne, kiedy moja praca nie jest widziana w ten sposób" – powiedział Johnson w programie "Hart to Heart". Z jego wypowiedzi wynika, że po swojej stronie żadnej winy nie dostrzega.