Dziwne, co z nią zrobili. "Nigdy nie wyglądałam tak seksownie"

W programie "The Tonight Show" Margot Robbie przyznała, że praca na planie filmu "Barbie" nie była łatwa: "Nie czuliśmy się zbyt komfortowo w tych strojach. Gdy nagrywaliśmy zdjęcia w plenerze, w obecności kilkuset osób obserwujących nasze zmagania, byliśmy wręcz przerażeni. Pomyślałam nawet, że to najbardziej upokarzający moment w moim życiu. A gdy usłyszałam od kogoś, że nigdy nie wyglądałam jeszcze tak seksownie, to poczułam się jeszcze gorzej".