Już zarabia miliony. "Najgłupszy widowiskowy film roku"

"Meg 2: Głębia" to przykład finansowego przedsięwzięcia, którego podstawowym zadaniem jest oskubanie z pieniędzy chińskich inwestorów. Kto bogatemu zabroni stać się mecenasem filmowego kiczu? Skoro Chińczycy chcą finansować hollywoodzką produkcję za 130 mln dolarów, chcą płacić duże pieniądze aktorom i filmowcom, to trudno się dziwić, że w Stanach korzystają z takiej możliwości zarobku. Cóż bowiem mają do stracenia? Narażają się co najwyżej na ból zębów podczas oglądania filmu.