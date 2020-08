Co z mostem pilchowickim? Reżyser "Mission: Impossible" wydał oświadczenie

Most w Pilchowicach od kilku tygodni jest na ustach wszystkich. Nic dziwnego - propozycja filmowców, by go wysadzić, okazała się na tyle kontrowersyjna, że zainteresowała nie tylko polskie media, polityków i artystów, ale i zagranicznych dziennikarzy. Co dalej z mostem? Reżyser "MI" Christopher McQuarrie wydał oświadczenie.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Co z mostem pilchowickim? Reżyser "Mission: Impossible" wydał oświadczenie (Getty Images)