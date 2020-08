"Wysadziliśmy" most na Jeziorze Pilchowickim, żeby Tom Cruise już nie musiał

Nie czekamy do kwietnia 2021, by zobaczyć, jak Tom Cruise wpada z polskiego pociągu do Jeziora Pilchowickiego. Oto nasza symulacja tego, co może się stać, gdy filmowcy Paramount Pictures przyjadą do Polski. Obejrzyjcie nasze specjalne wideo z Dolnego Śląska.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Czy zobaczymy taką scenę w kolejnym akcyjniaku z Cruisem?