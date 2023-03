Co za pech! Piosenkarka na Oscarach przysłaniała cały widok

Ceremonia wręczenia Oscarów to wielkie święto kina. Impreza już dawno przestała być wydarzeniem tylko dla Amerykanów, coraz więcej twórców z różnych części świata dołącza do Hollywood. Dla niektórych to pierwsza i jedyna taka szansa. Tym bardziej takie osoby muszą być zawiedzione, gdy trafia im się miejsce w Dolby Theatre, z którego nic nie widać.