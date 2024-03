Córka Bruce'a Willisa pozbyła się wypełniaczy w twarzy. "Bałam się wspomnieć"

Tallulah Willis, córka Bruce'a Willisa ostatnio wyznała, że zdiagnozowano u niej autyzm. "Właściwie po raz pierwszy publicznie podzieliłam się swoją diagnozą. Odkryłam to tego lata i to zmieniło moje życie" – napisała na Instagramie. Jej siostra, Scout LaRue dodała w komentarzu, że Tallulah "stimmuje". Termin ten oznacza nieświadome, powtarzalne wykonywanie różnych ruchów i zachowań fizycznych. Jest to typowe dla osób na spektrum autyzmu i wiąże się z rozładowaniem emocji lub stresu.