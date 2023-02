Craig musi być rozczarowany. Jego faworyt do roli Bonda odmówił

Warto przypomnieć, że Idris Elba od lat był faworytem do przejście roli Jamesa Bonda, nie tylko bukmacherów, ale także producentki słynnej serii Barbary Broccolli. Daniel Craig też wspomniał o nim w wywiadach, w pewien sposób wskazując go na swojego następcę. Zapewne Elba zostałby zresztą nowym Bondem, gdyby Craig nie zgodził się zagrać w "Nie czas umierać". Teraz Idris ma już 50 lat i nie jest już w odpowiednim wieku do rozpoczęcia przygody z agentem 007 (Craig, gdy w kinach pojawił się pierwszy Bond z jego udział miał 38 lat).