60 lat minęło. Został Bondem, bo był ładny i bardzo tani

Jak już wspomnieliśmy, szefowie wytwórni United Artists byli przerażeni faktem, że realizacja filmu znacznie przekroczyła zaplanowany budżet. 1,2 mln dolarów w latach 60. było kwotą, którą niełatwo było odzyskać na etapie kinowej dystrybucji. Tymczasem "Doktor No" zarobił na całym świecie blisko 60 mln dolarów i stał się jednym z najbardziej kasowym produkcji roku. Nic nie było w stanie stanąć filmowi na drodze do sukcesu. Nawet to, że w Japonii omyłkowo był wyświetlany pod tytułem "Dr? No", co można mniej więcej przetłumaczyć "Doktor? Nie, dziękuję".