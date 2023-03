Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu - recenzja Blu-ray od Galapagos

Twórcom nie udało się uniknąć kilku potknięć. "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" to bez mała trzygodzinny kloc, który momentami potrafi mocno znużyć. Podobnie jak dość nierówny scenariusz z jednej strony próbujący (udanie!) być czymś więcej niż superbohaterskim standardem, z drugiej powielający największe grzechy poprzedników. Jednak koniec końców ogląda się to nieźle. Duża w tym zasługa wspomnianej oprawy, ale i odtwórczyń głównych ról z Danai Gurirą, Angelą Bassett i Letitią Wright na czele. Wisienką na tym torcie jest przepiękna ścieżka dźwiękowa, zdecydowanie należąca do czołówki tego, co już słyszeliśmy w MCU.