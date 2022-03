Czułpan Chamatowa. Kiedyś wspierała Putina. Teraz uciekła z Rosji

Krwawy post, mocny list

Na to, co dzieje się w Ukrainie, aktorka zareagowała już wcześniej, błyskawicznie, w dniu rozpoczęcia rosyjskiej agresji: opublikowała wtedy na Instagramie post w postaci umieszczonego na krwawoczerwonym tle hasła: "nie wojnie!". Było ono uzupełnione dramatycznym komentarzem, w którym aktorka pisze o tym, że nie ma nic cenniejszego niż ludzkie życie. Dzień później dodała kolejny post - to list otwarty do Putina, podpisany przez kilkanaście osób reprezentujących rosyjskie organizacje charytatywne. Potępiają one "działania wojskowe, jakie [Rosja] prowadzi w Ukrainie", apelują także o "zawieszenie broni i rozpoczęcie negocjacji pokojowych".