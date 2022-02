Dała kosza oszustowi z Tindera. Zobaczyła 5 czerwonych flag

Przypomnijmy, że "Oszust z Tindera" to dokumentalna produkcja, która w ostatnich dniach stała się hitem największej platformy streamingowej. Film opowiada historię kobiet, które dały się uwieść i okraść "zawodowemu" oszustowi. Niejaki Shimon Hayut, znany bardziej pod fikcyjnym nazwiskiem Simon Leviev, przedstawiał się jako "książę diamentów". Mężczyzna na potrzeby swojej działalności zbudował wielowarstwowe oszustwo. Poznane przez Tindera kobiety omamiał otaczającym go bogactwem, a później prosił o finansową pomoc. Ofiarom oszusta przez myśl im nie przeszło, że luksus opłacany był z pieniędzy innych kobiet i same powoli stają się sponsorkami "księcia diamentów".