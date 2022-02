Rekordowa oglądalność "Oszusta z Tindera". Takiego przeboju Netflix jeszcze nie miał

Shimon Hayut, znany bardziej pod fikcyjnym nazwiskiem Simon Leviev, przedstawiał się jako "książę diamentów". Mężczyzna na potrzeby swojej "zawodowej" tożsamości zbudował wielowarstwowe oszustwo. Poznane poprzez popularną aplikację do zawierania znajomości kobiety, zapraszał do najdroższych hoteli, prywatnych samolotów odrzutowych, luksusowych restauracji. Ubierał się w markowych sklepach, jeździł sportowymi samochodami, kupował drogie prezenty. Jego ofiary nie podejrzewały, że ten luksus był opłacany z pieniędzy innych kobiet, od których mężczyzna wyłudził majątek. Wkrótce same stawały się jego sponsorkami.