Damięcki oddaje gażę. "Być albo nie być, to chyba ważne"

W swojej wypowiedzi w mediach społecznościowych Damięcki zwraca uwagę na fakt, że prezydent Ukrainy przez lata wykonywał ten sam zawód, co on: "Jestem aktorem, Wołodymyr Zełenski też jest aktorem. Kurde, jak to nigdy nic nie wiadomo?". Przypomnijmy, że przywódca Ukrainy, który tak bohatersko broni swojego kraju przed rosyjskim okupantem, regularnie grywał w filmach i serialach, a jego wizytówką były role komediowe.