Daniel Craig pląsa w reklamie. I poleca polską markę

Wspomniana reklama jednak to nie parodia ani pastisz, ale... spokojnie mogłaby pełnić rolę pełnoprawnego teledysku. I znów skojarzenie nie pojawia się bez powodu, bo piosenkę w tle wykonuje Rita Ora (prywatnie partnerka Takiki Waititiego). Warto też dodać, że za choreografię odpowiedzialny jest JaQuel Knight, doskonale znany fanom Beyonce - to on przygotował układy taneczne, które można zobaczyć w teledyskach do "Single Ladies" czy "Formation".