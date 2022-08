Ludzie są zachwyceni. Daniel Craig powraca do kultowej roli

Daniel Craig jest i do końca życia będzie utożsamiany z jedną rolą. Jednak, co ciekawe, w rankingach filmowych to nie kreacja Jamesa Bonda, lecz Benoita Blanca z "Na noże", jest uważana za jego najlepszą kreację. Wkrótce na Netfliksie pojawi się druga część tego kinowego hitu.