Daniel Olbrychski i Krystyna Demska mają zaplanowany ślub kościelny w szczegółach. Poza datą

- Jest to ważne, zwłaszcza jak mamy świadomość upływającego czasu [...]. Wtedy mówimy sobie, ja jemu, a on mnie, jak to cudnie, że jesteśmy razem i jaka szkoda, że to już jest mniej niż więcej i jaka szkoda, że nie można przeżyć tak jeszcze, chociaż 50 lat - wyznała w rozmowie z Alicją Resich.