Daniel Olbrychski mocno o prezydencie, PiS i polskim Kościele, za który się wstydzi

- [...] Podlizywanie się, te tańce w Toruniu z ojcem Rydzykiem. Dla mnie to haniebne. To są jedne z najczarniejszych momentów Kościoła polskiego w długiej i pięknej historii - podsumował aktor znany z licznych filmów Andrzeja Wajdy. W tym samym wywiadzie stwierdził także, że to dobrze, że Jan Paweł II nie doczekał obecnych czasów i konfrontacji Kościoła z jego wieloletnimi grzechami.