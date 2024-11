Dave Coulier walczy z agresywnym nowotworem: "To była szybka kolejka górska"

"Trzy dni później lekarze zadzwonili i powiedzieli: 'Chcielibyśmy mieć dla ciebie lepsze wieści, ale masz chłoniaka nieziarniczego typu B i jest on bardzo agresywny'" – wspomina Coulier w rozmowie z "People". "Przeszedłem od lekkiego przeziębienia do raka, to było dość przytłaczające. To była naprawdę szybka kolejka górska".