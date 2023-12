David Leland nie żyje. Reżyser miał 82 lata

David Leland zaczynał karierę jako scenarzysta, m.in. takich filmów jak "Made in Britain" z Timem Rothem czy "Birth of Nation" i "Mona Lisa". Za jeden z odcinków "Kompanii braci", miniserialu HBO uwielbianego także przez polskich widzów, otrzymał Emmy. Jednak to dzięki reżyserii stał się znany w świecie kina.