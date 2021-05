De Niro przerywa zdjęcia. Tajemniczy wypadek poza planem filmowym

W "Killers of the Flower Moon" Robert De Niro wcielił się w postać Williama Hale'a. Z opisu postaci można przypuszczać, że to on być odpowiedzialny za zbrodnie na Indianach. Hale w latach 20-tych był już bardzo wpływową postacią w Oklahomie. Zbił fortunę na hodowli bydła, posługując się przy tym radykalnymi metodami prowadzenia biznesu. Aby przejąć kontrolę nad prawami do ropy naftowej zlecił zamordowanie żony oraz innych członków swojej rodziny.