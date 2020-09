Disney pozwany. "Toy Story 4" zarobiło fortunę na łamaniu praw autorskich

Seria "Toy Story" od samego początku bazowała na popularnych motywach i zabawkach, które można znaleźć na sklepowych półkach. Plastikowe żołnierzyki, figurki akcji, lalki, pluszaki nie łamały praw autorskich, w przeciwieństwie do kaskadera-motocyklisty, który pojawił się w najnowszej części "Toy Story" z 2019 r. Takiego zdania jest firma K&K Promotions, właściciel praw do wizerunku i wszystkiego, co związane z Evel Knievel.

Zdaniem K&K Promotions Duke to oczywisty plagiat Evela, zaprojektowany bez wiedzy i zgody właścicieli praw do wizerunku nieżyjącego już kaskadera. Jak podaje TMZ, do sądu wpłynął pozew przeciwko Disneyowi, Pixarowi i innym powiązanym firmom, które wykorzystały skojarzenie z Evelem Knievelem nie tylko na potrzeby filmu, ale także do produkcji zabawek.