"Diuna 2" idzie na rekord. Świetny wynik w dniu premiery

"Diuna 2" recenzja filmu

Karolina Stankiewicz w swojej recenzji dla Wirtualnej Polski pisze: "Villeneuve nie boi się rozmachu. Ale to, co sprawia, że jego film robi tak piorunujące wrażenie swoją monumentalnością, to dbanie o najmniejsze detale. Oraz - choć brzmi to być może dziwnie, biorąc pod uwagę, że akcja rozgrywa się na obcej planecie – dbanie o realizm świata, o którym opowiada. Film momentami bardziej przypomina kino wojenne niż sci-fi. W dodatku serwuje jedne z najlepszych scen batalistycznych, jakie widzieliście we współczesnym kinie. Zamiast trzęsienia kamerą dla uzyskania efektu akcji, Villeneuve daje nam szerokie plany. Wystrzał kontrapunktuje absolutną ciszą, a zamiast pokazywać sam efekciarski moment wybuchu, rozrzuca wokół bohaterów zestrzelone części maszyn i żołnierzy, potęgując grozę".