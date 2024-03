"Diuna" już uderza falą rekordów. Film rozbije bank?

Pierwsza część "Diuny" zachwyciła widzów i krytyków z całego świata. Film na podstawie powieści Franka Herberta, zarobił ponad 430 mln dolarów, stając się jedną z największych i najbardziej kasowych produkcji 2021 r. Przełożyło się to potem na Oscary, których ekipa reżysera Denisa Villeneuve'a zgarnęła aż sześć (za muzykę oryginalną, scenografię, efekty specjalne, zdjęcia, dźwięk i montaż). Do pełni szczęścia brakowało statuetki dla "najlepszego filmu", samego zaś Denisa pozbawiono nominacji w kategorii "najlepszy reżyser", co dla wielu fanów tego filmu było dużym rozczarowaniem i zaskoczeniem.