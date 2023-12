Recenzja serialu "Django". Fani Corbucciego będą zawiedzeni

W pierwszym momencie kojarzy się on z filmem Quentina Tarantino pod tym samym tytułem i jest to skojarzenie w miarę dobre, choć nie do końca trafne. Podobnie jak wspomniany film Tarantino, także i serial zainspirowany został kultowym spaghetti westernem w reżyserii Sergia Corbucciego zatytułowanym, a jakże, "Django" (1966). Przy czym należy pamiętać, że jest to wyjątkowo lekka inspiracja.