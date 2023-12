Dziki Zachód XXI wieku. Zobacz serial "Django" w CANAL+ online

Arkadia śmierdzi alkoholem i hazardem

"Django" także opowiada historię samotnego jeźdźca znikąd, podróżującego po Ameryce doby postsecesyjnej (w tej roli Matthias Schoenaerts). Przybywa do Nowego Babylonu, miasteczka założonego przez byłych niewolników. Miejsca, gdzie wyrzutki społeczeństwa znajdują schronienie, a wszyscy są wolni i równi. Utopia cieszy się popularnością z zewnątrz tylko podczas nocnych uciech, kiedy to okoliczne, głównie męskie, elity przybywają, by posmakować trochę grzechu. Gdy wchodzą, muszą odłożyć swoją broń, a tymczasowy magazyn to… trumna łudząco podobna do tej z filmu z 1966 r. Goście znajdują w Nowym Babylonie wszystko, co kochają, a czego poza murami miasta założonego w martwym kraterze nie robią. Są nielegalne walki i zakłady, leje się morze alkoholu, są i piękne panie do towarzystwa. Mieszkańcy miasteczka okradają podpitych gości, by mieć za co żyć. Miasto pełne wolności, równości, ale nie uczciwości, założył i rządzi nim były niewolnik John Ellis (Nicholas Pinnock). Od lat opiekuje się kulawą młodą dziewczyną Sarah (Lisa Vicari). Wkrótce para ma wziąć ślub. Na diabelskiej nocy pojawia się Django, zniszczony życiem rewolwerowiec, który pokonuje miejscowego mistrza pojedynków. Nie dostaje jednak swojej zapłaty za wygraną walkę. Wkrótce okazuje się, że wcale nie chce z miasteczka wyjeżdżać, bo młoda partnerka samozwańczego władcy miasteczka jest jego córką. Dziewczyna także rozpoznaje ojca, ale ma do niego ogromny żal. Django postanawia przekonać dziewczynę do siebie. A okazji nie brakuje.