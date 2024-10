"Dla Piotrka...". Ostatni film Woźniak-Staraka podbija serca widzów

Gdy film można już od kilku dni oglądać w kinach, swoją perspektywę przedstawia Krzysztof Terej, który jest współzałożycielem Watchout Studio. - Siedem lat temu Waldek Kulej przysłał do nas pierwszego maila, to było w kwietniu 2017 r., powiedzmy, że wtedy jeszcze nie czekaliśmy na tę premierę, ale od dobrych trzech, czterech lat to rzeczywiście to był temat numer jeden u nas w firmie, temat numer jeden codziennie z Xawerym Żuławskim, z Waldkiem Kulejem, który bardzo mocno pchał i wierzył w ten projekt, tak że to jest niesamowita ulga, że dzisiaj już jesteśmy tutaj - mówi w rozmowie z Plejadą.