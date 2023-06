Dobre, bo polskie. Zobacz kino ze znakiem rodzimej jakości w serwisie CANAL+ online

Jeśli szukacie dobrego, ambitnego polskiego kina i wolicie oglądać je w domu, koniecznie przyjrzyjcie się ofercie CANAL+ online. Tytuły, które znajdziecie w serwisie, zostały docenione na polskich i zagranicznych festiwalach, gromadzą ogromną publiczność, wiele z nich ma gwiazdorską obsadę, część to wspaniałe debiuty. To filmy świeże, nowe, inne. Zaskakują nie tylko tematyką, sposobem opowiadania, ale też spojrzeniem na współczesność lub nieodległą historię. To także kino rozrywkowe, pełne świetnych gagów i tekstów, z przymrużeniem oka opowiadające o polskich przywarach: tęsknocie za bogactwem i luksusem czy poczuciem wyższości rosnącym tak szybko, jak stan konta. Warto trzymać rękę na pulsie, by nie przegapić tego, co w polskim kinie zobaczyć po prostu trzeba.