Skompromitowała go. Prawda okazała się całkiem inna

"Dziewczyny z Dubaju" zapowiadane są jako hit przyszłego roku. Raz, że tematyka jest skandalizująca, dwa - to pierwszy film wyprodukowany przez Dodę. Piosenkarka niedawno zorganizowała live'a na Instagramie i zdradziła co nieco zza kulis produkcji. Rabczewska podzieliła się m.in. historią, jak chciała wykorzystać mega hit Norbiego w soundtracku filmu.

- Zadzwoniliśmy do 50 Centa, dostaliśmy prawa do wykorzystania muzyki za 15 tys. dolarów. Natomiast w pewnym momencie ktoś wpadł na pomysł, aby może wziąć też "Kobiety są gorące". Zadzwoniliśmy do Norbiego. Norbi krzyknął nam 80 tys. zł. Mówię więc: "Stary, to już wolę wziąć dwóch 50 Centów i mieć z jednego dolara". Czujecie to? Także tak to właśnie wygląda... - opowiedziała gwiazda.