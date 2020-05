Domy jak z filmu. Poznaj najlepsze projekty domów

Na dużym ekranie prawie wszystko jest idealne. Niektóre luksusowe domy z filmów istnieją naprawdę, inne zostały wykreowane w studiu na potrzeby produkcji. Jedno jest pewne – jeśli pojawiłaby się możliwość zamieszkania w domu z ulubionego filmu, raczej żaden z jego fanów by jej nie odrzucił. Prezentujemy najlepsze projekty domów z klasyków światowego kina.

Partnerem materiału jest Extradom

Powiedzmy sobie szczerze – kto z nas nie wyobrażał sobie siebie w domu rodziny McCallisterów z filmu „Kevin sam w domu” czy posiadłości należącej do rodziny O’Hara z „Przeminęło z wiatrem”. Przedstawiamy 5 najpiękniejszych domów z filmów w historii kina, które utkwiły w pamięci wielu z nas.

Filmowe projekty domów

Dom z „Wielki Gatsby”

Film „Wielki Gatsby” definiują trzy słowa – bogactwo, luksus i przepych. Odpowiedzialnej za scenografię i kostiumy Catherine Martin udało się stworzyć wierną realiom początku lat 20. XX wieku wizję rzeczywistości, która została doceniona przez Amerykańską Akademię aż dwoma statuetkami Oscara. Jedna z nich została przyznana właśnie za najlepszą scenografię.

Na pierwszy rzut oka „bogatszy” jest dom tytułowego bohatera, ale widok drugiej rezydencji dopiero zapiera dech w piersiach. Ogromny klasyczny budynek z perfekcyjnie wypielęgnowanym ogrodem robi niesamowite wrażenie. Według nas numer jeden.

Dom z „Kevin sam w domu”

Prawdopodobnie każdy wie, o jaką posiadłość chodzi. Film „Kevin sam w domu” stał się świątecznym klasykiem, bez którego wiele osób nie wyobraża sobie wigilii. Dom pozostawionego na pastwę losu małego, roztropnego chłopca istnieje naprawdę i znajduje się w Stanach Zjednoczonych na przedmieściach Chicago.

Budynek ma imponującą fasadę, a jego wnętrza są równie efektowne. Z jednej strony jest klasyczny i elegancki, z drugiej ciepły i przytulny. Dom Kevina zrobił na fanach produkcji tak duże wrażenie, że do dziś jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc podczas wycieczki po Stanach Zjednoczonych.

Dom z „Iron Man”

Styl życia Tony’ego Starka niejednemu z nas przypadł do gustu. Posiadłość miliardera, który postanowił walczyć ze złem w nowoczesnej zbroi, choć wydaje się wygenerowana na ekranach komputera, istnieje w rzeczywistości i mieści się w jednej z najbogatszych dzielnic San Diego.

Rezydencja usytuowana jest na plaży Torrey Pines State Park, a jej mieszkańcy dzięki sięgającym od ziemi aż do sufitu oknom mają idealny widok na najpiękniejsze wschody i zachody słońca nad Oceanem Spokojnym. Kilka lat temu dom Tony’ego Starka został wystawiony na sprzedaż za zawrotną cenę 14 mln dolarów.

Dom z „Przeminęło z wiatrem"

Przenieśmy się teraz o sto lat wstecz. Nagrany w 1939 roku film „Przeminęło z wiatrem” skradł serce niejednego miłośnika kina. Legendarna Tara, czyli posiadłość należąca do rodziny O’Hara jest jego największym symbolem. Miejsce, tak uwielbiane przez Scarlett, dawało jej nadzieję na lepsze jutro.

Budynek został wzniesiony specjalnie na potrzeby filmu, a jego twórcy mocno zainspirowali się klasycznymi budynkami z okresu wojny secesyjnej. Niestety, nie mamy dobrych informacji dla wielbicieli „Przeminęło z wiatrem” – stan jej domu obecnie pozostawia wiele do życzenia.

Dom z „Bezsenność w Seattle"

Być może z całego zestawienia dom ten robi najmniejsze wrażenie, jednak z pewnością zasługuje na uwagę – jest on bowiem wzniesiony na wodzie. Każdego roku tysiące turystów przybywa do Seattle tylko po to, by zobaczyć, gdzie mieszkali bohaterzy filmu odgrywani przez Toma Hanksa i Meg Ryan.

Pływający dom znajduje się obok przystani Jeziora Unii i jest jednym z największych budynków w tamtejszej okolicy. Ze wszystkich stron otacza go taras, z którego rozpościera się bajkowy widok na jezioro. Urządzona przez rękę filmowego architekta posiadłość w 2017 roku została sprzedana za 2 mln dolarów.

Życie w domu rodem z filmu? Czemu nie!

Co prawda mało kto może sobie pozwolić na zakup obiektów, w jakich toczyło się codzienne życie znanych i lubianych bohaterów filmów, ale za to nic nie stoi na przeszkodzie, by samemu wznieść sobie dom do złudzenia przypominający jeden z nich.

Projekt Willa Siedziba od ExtraDom to klasyczna reprezentacyjna willa nawiązująca stylem architektonicznym do najlepszych dwudziestowiecznych wzorów podmiejskich rezydencji. Wygląda jak posiadłość milionera, a w rzeczywistości doskonale spełnia funkcję domu rodzinnego. W domu z 4 pokojami, 3 łazienkami i 3 garderobami bez problemu pomieści się nawet 5-osobowa rodzina.

Wolisz, gdy życie toczy się na jednym poziomie? Projekt domu Willa Parterowa stworzony przez architektów z ExtraDom to strzał w dziesiątkę dla zwolenników domów parterowych. Obiekt, mimo że nie jest zbyt duży, a jego powierzchnia użytkowa to zaledwie nieco ponad 170 m2, zaprojektowany jest z amerykańskim rozmachem. W posiadłości z wewnętrznym patio, częściowym zadaszeniem oraz pergolą można poczuć się, jak bohater znanego filmu.

ExtraDom ma w zanadrzu szeroki wybór projektów domów nowoczesnych, których nie powstydziłby się sam Tony Stark. Jeśli kiedykolwiek marzyłeś o tym, by zamieszkać w luksusowej posiadłości należącej do odgrywanego przez Leonardo DiCaprio Jaya Gatsby’ego, to teraz możesz to zrobić. Klasyczne projekty z nowoczesnymi rozwiązaniami, wykonane z dbałością o nawet najmniejszy detal sprawią, że każdego dnia będziesz czuć się jak bohater filmu.