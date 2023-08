Dorota Kolak zagrała nago w filmie. Kobiety ją zawstydzały

- Zawstydzenie mnie przez te kobiety spowodowało, że ja się jakoś schowałam. Bardzo to przeżywałam i rzeczywiście, więcej tego nie zrobię. Prawdą jest też to, że taką scenę trzeba zagrać raz w życiu. To jest ciekawe, że to były wyłącznie kobiety. One mnie zawstydzały. To było dla mnie nauką, jak potężnym mechanizmem i siłą jest zawstydzanie, co teraz pożytkuję, by tego nie robić w stosunku do mojego wnuka - powiedziała, porównując krytykę do deprymującego mechanizmu zawstydzania dziecka.