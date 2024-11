W USA prawie pokonał "Diunę". Kinowy przebój można już obejrzeć w domu

Co więcej, "Twisters" jest jedyną w tym roku hollywoodzką produkcją, której stosunek wpływów z rynku wewnętrznego (USA + Kanada) do zewnętrznego (reszta świata) przekroczył 70 proc. (dokładnie 72,2 proc.). W przypadku większości hollywoodzkich filmów to rynek zewnętrzny generuje większe wpływy.