"Kapitalny film". Ulubiony thriller Stephena Kinga do obejrzenia w domu

Jeszcze przed kinową premierą filmu, King napisał: "Dostałem przedpremierowo kopię ‘Strange Darling’ i to naprawdę kapitalny film. Pokażę wam trailer, bo to także inteligentne arcydzieło. Nie mogę powiedzieć więcej – obejrzyjcie film i zrozumiecie, o co chodzi w zwiastunie. Chciałbym powiedzieć więcej, ale to jeden z tych filmów, które są zbyt inteligentne, by je spoilerować, więc najlepiej nie mówić nic".