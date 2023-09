Drew Barrymore ma stalkera. Historia mrozi krew w żyłach

Busto tłumaczył się, że chciał tylko porozmawiać o problemach, które "dręczą naszą planetę". Sędzia zwolnił go, ale zakazał mu zbliżania się do gwiazdy oraz zobowiązał go do odebrania, w ciągu kilku najbliższych dni, przed zaplanowaną na 12 września rozprawą, lokalizatora GPS. Jak twierdzi magazyn "TMZ", stalker zignorował tę decyzję. Nie stawił się na wskazany komisariat policji i jest w tej chwili ścigany.