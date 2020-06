DROGA POWROTNA: Premiera Blu-ray i DVD już 17 czerwca!

Nowy film Gavina O’Connora, autora udanego „Księgowego”. W roli głównej dwukrotny zdobywca Oscara Ben Affleck. Opowieść o nałogu, sporcie i nadziei na nowe życie.

W 2016 roku reżyser Gavin O’Connor i aktor Ben Affleck stworzyli znakomity film sensacyjny pt. „Księgowy”, który podbił serca widzów. Cztery lata później powracają obyczajowym dramatem „Droga powrotna” opowiadającym o nałogu, sporcie i poszukiwaniu swego miejsca w życiu. Entuzjastycznie przyjęta przez krytyków produkcja zadebiutuje na Blu-ray™ i DVD już 17 czerwca.

Kiedy Jack Cunningham (Ben Affleck) był w szkole średniej, wydawało się, że czeka go świetlana przyszłość. Jako wybitny gracz w koszykówkę mógł liczyć na stypendium wyższej uczelni albo karierę zawodowego sportowca. Niestety, odrzucił to wszystko. Dziś najlepsze lata ma już za sobą. Choroba alkoholowa zniszczyła mu rodzinę, a on sam coraz bardziej pogrąża się w depresji. Jego życie zmienia się, kiedy nieoczekiwanie otrzymuje propozycję objęcie funkcji trenera koszykówki w swojej dawnej szkole. Początkowo podchodzi do tego zadania bez entuzjazmu, ale kiedy jego drużyna wygrywa pierwszy mecz, zaczyna widzieć w swojej pracy szansę na nowy start w życiu.

„Droga powrotna” to obyczajowy dramat wyreżyserowany przez Gavina O’Connora („Księgowy”) na podstawie scenariusza Brada Ingelsby’ego („Zrodzony w ogniu”). Główną rolę zagrał w nim dwukrotny zdobywca Oscara® Ben Affleck („Operacja Argo”), a na ekranie partnerują mu między innymi: Al Madrigal (serial „Był sobie chłopiec”), Janina Gavankar (serial „Czysta krew”), Michaela Watkins (serial „Dorwać małego”). Brandon Wilson („Pele. Narodziny legendy”), Melvin Gregg (serial „American Vandal”), Jeremy Radin („Podróż no nowej ziemi”).

− To nie jest kolejny schematyczny, sztampowy film o sporcie. To inspirująca opowieść o odkupieniu. W dodatku niezwykle szczera. Od dawna szukałem filmu, który poruszałby tematy dla mnie osobiście ważne. Po przeczytaniu scenariusza Brada Ingelsby’ego wiedziałem, że właśnie go znalazłem. To film, który poruszy widzów, a mnie, jako aktorowi, da szansę stworzyć rolę, w której będę mógł wykorzystać swoje najbardziej prywatne doświadczenia życiowe − mówi o „Drodze powrotnej” Ben Affleck.

Inspiracji do napisania scenariusza dostarczyło Bradowi Ingelsby’emu życie. Przyszły autor wychował się w rodzinie, w której koszykówka była sposobem na życie. Jego ojciec był gwiazdą tego sportu jeszcze w college’u, a później grał zawodowo w ligach NBA oraz ABA. Jego brat również był utalentowanym koszykarzem, który później pełnił także funkcję asystenta trenera. – Kiedy chodziłem do szkoły średniej, mój ojciec sporo ze mną trenował starając się uczynić ze mnie dobrego koszykarza. Niestety, w przeciwieństwie do niego i mojego brata, nie miałem do tego za grosz talentu. Mój ojciec uwielbiał rywalizację, a podczas meczu nie krył emocji. Wiele zachowań filmowego Jacka, a także sporo jego kwestii zapożyczyłem od mojego ojca – wyznaje scenarzysta Brad Ingelsby.

− Dzięki postaci Jacka znalazłem klucz do napisania filmu o koszykówce, w którym koszykówka nie jest najważniejsza. To opowieść o drugiej szansie, walce z własnymi słabościami a przede wszystkim odkrywaniu radości w sporcie, który przed laty przyniósł bohaterowi wielkie rozczarowanie – dodaje Ingelsby.

− Chcieliśmy, żeby „Droga powrotna” była filmem podnoszącym na duchu. Zależało nam też jednak, by był jednocześnie uczciwy i prawdziwy. Między innymi dlatego zaangażowałem się w jego realizację. Wiedziałem, że w tym filmie będę musiał grać szczerze, odważnie i prawdziwie stawiając czoła również sobie znanym problemom. Wszyscy cierpimy. Wszyscy stawiamy czoła wyzwaniom, które niekiedy nas przerastają. Pytanie, jak sobie z nimi radzimy? Czy pozwalamy, żeby nas zniszczyły? Czy też znajdujemy w sobie siły, by walczyć i próbować jeszcze raz? Przed takimi wyborami stajemy każdego dnia. I to one określają nas jako ludzi – wyjaśnia Ben Affleck.

Pierwsze informacje o filmie „Droga powrotna” pojawiły się w mediach w czerwcu 2018 roku. Wtedy wytwórnia Warner Bros. ogłosiła, że po udanym „Księgowym” reżyser Gavin O’Connor i aktor Ben Affleck raz jeszcze połączą swoje siły tworząc sportowy dramat obyczajowy na podstawie scenariusza Brada Ingelsby’ego wtedy noszącego tytuł „The Has-Been”. Prace na planie rozpoczęły już w październiku, ale zanim padł pierwszy klaps, odtwórcy głównych ról i wybrani członkowie ekipy spędzili ze sobą sporo czasu podczas wspólnego, głośnego czytania scenariusza.

− To był wspaniały pomysł na to by nie tylko przygotować się do zdjęć, ale przede wszystkim, żeby wszyscy się poznali a przede wszystkim zrozumieli bohaterów jakich przyjdzie im odtwarzać – wspomina producent Ravi Mehta. – Jednak największym wyzwaniem była koszykówka. A dokładnie to jak ją pokazać na ekranie, tak by zachwycić widzów – dodaje producent.

Żeby filmowe mecze koszykówki wyglądały w filmie nie tylko efektownie, ale i realistycznie, do współpracy zaproszono trenerów Mike’a Sheldona, Noaha Ballou i Kylę McDaniel oraz zajmującą się choreografią scen sportowych Aimee McDaniel. Ta czwórka zorganizowała dla aktorów trzytygodniowe treningi, podczas których odtwórcy ról poznali tajniki gry w koszykówkę oraz nauczyli się wykonywać 30 szczegółowo zaplanowanych akcji na boisku. Jednocześnie Ben Affleck szkolił się na temat pracy trenera. Aktor nie spędził tyle czasu na boisku co młodzi aktorzy, ale za to dużo więcej godzin poświęcił na oglądanie nagrań z meczów obserwując i ucząc się trenerskich zachowań i emocji.

Większość zdjęć do filmu „Droga powrotna” zostało zrealizowanych w San Pedro, części Los Angeles, które sto lat temu było oddzielnym miasteczkiem. – Znaleźliśmy tam autentyczność, plenery, a przede wszystkim klimat, którego poszukiwałem do tego filmu – wyjaśnia reżyser Gavin O’Connor. W sumie na planie zdjęciowym ekipa spędziła 39 dni.

Na ekrany amerykańskich kin film „Droga powrotna” wszedł na początku marca. Tuż przed pandemią koronawirusa, która sprawiła, że kina na całym świecie zostały zamknięte. Film został ciepło przyjęty przez krytyków, którzy chwalili przede wszystkim znakomitą rolę Ben Afflecka.

DODATKI SPECJALNE W WYDANIU BLU-RAY

• Droga powrotna: To sportowe życie. Reżyser Gavin O’Connor i Ben Affleck rozmawiają o sporcie jako metaforze życia oraz o konkurencji, która może pomóc w zrozumieniu samego siebie.

• Każda porażka to kolejna walka: Droga do odkupienia. Analiza postaci Jacka Cunninghama z udziałem Benem Afflecka i reżyserem Gavina O’Connora.

DODATKI SPECJALNE W WYDANIU DVD

• Każda porażka to kolejna walka: Droga do odkupienia. Analiza postaci Jacka Cunninghama z udziałem Benem Afflecka i reżyserem Gavina O’Connora

