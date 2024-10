Dwadzieścia lat od premiery "Nigdy w życiu!". Kulisy walki o rolę Judyty

Judytę w "Nigdy w życiu!" miała zagrać inna aktorka

W momencie kręcenia filmu Danuta Stenka miała 43 lata, a w castingu do roli Judyty brało udział około 30 aktorek. Do roli brane były pod uwagę m.in. Małgorzata Foremniak, Dorota Segda, Dominika Ostałowska, Anna Samusionek oraz Agnieszka Krukówna. Mówiło się nawet, że to właśnie Krukówna miała początkowo zagrać Judytę i miała już podpisany kontrakt z produkcją.