Dwie i pół minuty przerażenia. Nowy horror już wywołuje ciarki

Fani horrorów mają przed sobą kilka ciekawych premier w najbliższych miesiącach. W kolejce do wejścia do kin czeka nowa produkcja Jordana Peele, czyli "Nie!", a także film nagradzanego na festiwalu w Cannes ekscentryka Davida Cronenberga - "Zbrodnie przyszłości". Choć nie jest to typowy "straszak", to ma już niezłą promocję, bo podczas projekcji filmu na festiwalu w Cannes widzowie nie wytrzymywali i wychodzili z kina. Teraz w sieci pojawił się zwiastun kolejnej produkcji, która może zyskać uznanie widzów. Mowa o "Smile" w reżyserii Parkera Finna.