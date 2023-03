Dziesiątą część serii "Szybkich i wściekłych" zobaczymy 19 maja 2023 roku w kinach

Dziesiąty film sagi "Szybcy i wściekli", rozpoczyna ostatni rozdział jednej z najbardziej popularnych globalnych franczyz. W ciągu wielu misji i wbrew przeciwnościom losu Dom Toretto (Vin Diesel) i jego rodzina przechytrzyli i prześcignęli każdego wroga na swojej drodze. Teraz muszą zmierzyć się z najgroźniejszym przeciwnikiem, z jakim kiedykolwiek mieli do czynienia. To wróg, który chce zniszczyć rodzinę i zabrać wszystko co Dom kocha.