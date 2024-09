"Dziewczyna z igłą" wstrząśnie Polakami. "Rząd się zmienia, ustawa nie"

Gdyby opowiadać to współcześnie, byłoby to zbyt okropne i jeszcze bardziej trudne do zniesienia. "Dziewczyna z igłą" odrzuca, gdy oglądamy ten brudny, biedny, pełen przemocy świat Caroline. Porusza, gdy zaczyna być jasne, jak samotna jest ta kobieta. Przeraża, gdy widz orientuje się, co tak naprawdę dzieje się wokół głównej bohaterki. Wszystko to ubrane jest w zdjęcia Michała Dymka, a nakręcone w dużej mierze w Bystrzycy Kłodzkiej i Łodzi. Efekt jest taki, że "Dziewczyna z igłą" zabrudzi wasze myśli i sumienia na długo. - Ten film jest ostrzeżeniem, że jeśli państwo nie zadba o swoich obywateli, to dochodzi do tragedii - mówi von Horn.