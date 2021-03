Eddie Murphy powraca w kultowej komedii. Po 33 latach!

"Książę w Nowym Jorku 2" (w oryginale "Coming 2 America") był realizowany z myślą o rynku kinowym. Przedłużający się okres pandemii sprawił jednak, że hollywoodzkie wytwórnie filmowe zaczęły się rozglądać za innymi formami dystrybucji. Warner Bros i Disney wykorzystały platformy wchodzące w skład koncernu, do którego przynależą. Paramount sprzedał prawa do rozpowszechniania "Księcia w Nowym Jorku 2" serwisowi Amazon Prime.

Coming 2 America - Official Trailer

BORAT 2 Official Trailer (2020) Sacha Baron Cohen, Comedy Movie HD

"Książę w Nowym Jorku 2" na prestiżowe nagrody nie może oczywiście liczyć. Chyba, że naZłote Maliny, jeśli film okaże się niewypałem. Film nie miał przedpremierowych pokazów, więc opinia krytyków na jego temat nie jest jeszcze znana. Nie wydaje się jednak, aby miała ona wpływ na odbiór tego tytułu. Widzowie albo go obejrzą – w dużej mierze ze względu na sentyment do produkcji sprzed 33 lat – albo go zignorują, uznając, że to "odgrzany kotlet" nie wart uwagi.