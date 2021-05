Edward Norton dołączy do obsady sequelu "Na noże". Na jaw wyszły kolejne informacje

Jakiś czas temu wyszło na jaw, że powstanie kontynuacja "Na noże". Rian Johnson zdradził, że został poproszony o napisanie scenariuszu do kolejnej części filmu. Sequel ma skupić się na dalszych losach detektywa Benoita Blanca, który będzie miał do rozwikłania kolejną tajemnicę. Oznacza to, że oprócz postaci odgrywanej przez Daniela Craiga poznamy nowych bohaterów.