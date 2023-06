Elle Fanning nie dostała roli. Usłyszała obrzydliwy komentarz

- Nie usłyszałam tego od moich agentów, ponieważ nigdy nie powiedzieliby mi takich rzeczy. Stworzyli dobry system, który chronił mnie przed różnymi szkodliwymi komentarzami. Ale ten wyjątkowo trafił do mnie. Miałam 16 lat, a jakiś koleś z ekipy powiedział: "Och, nie dostała tej roli, ponieważ nie dało się jej wy...ć". Dziś mogę się z tego śmiać na zasadzie: "Co za wstrętna świnia!", ale wtedy było to dla mnie dziwne - wspominała aktorka w rozmowie z "Hollywood Reporter".